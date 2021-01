Sci, Sofia Goggia cade: trauma distorsivo al ginocchio destro: l'atleta a Milano

Sofia Goggia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro nella caduta avvenuta a Garmisch-Partenkirchen (Germania) sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato rinviato a domani per nebbia. La sciatrice azzurra si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi.

"Siamo col fiato sospeso, in attesa di capire la gravita' dell'infortunio. Per adesso possiamo solo dire 'Forza Sofia'". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'Agenzia Italpress, a margine dell'assemblea elettiva della Fidaf in cui è stato riconfermato alla presidenza Leoluca Orlando, commenta la caduta di Sofia Goggia sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile annullato a Garmisch. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e sara' sottoposta ad accertamenti a Milano