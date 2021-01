Troppi contagi covid a Priolo, il sindaco Gianni non fa riaprire le scuole

Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, chiuse a Priolo anche la prossima settimana. Lo prevede un'ordinanza del sindaco, Pippo Gianni, a causa del numero alto delle persone contagiate. E' stata l'Asp di Siracusa a suggerire la sospensione delle attività didattiche in presenza, che proseguiranno comunque attraverso la DAD. "Sulla base dell’andamento epidemiologico, al termine della prossima settimana valuteremo se riaprire o meno i plessi scolastici - ha affermato il primo cittadino - L’obiettivo prioritario è quello di tutelare la salute dei più giovani e di tutti i cittadini.

Dal report dell'Asp inviato questa domenica al Comune di Priolo, i positivi al covid sono 84, 18 in isolamento fiduciario e cinque soggetti in quarantena.