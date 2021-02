Vittoria, giovane straniero investito e ucciso sulla strada per Acate

Un giovane straniero, ancora non identificato, è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina, all'alba, sulla strada provinciale che da Vittoria porta ad Acate. L'incidente è avvenuto alla periferia di Vittoria. L'allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio che ha avvertito la Polizia. Sono in corso indagini per accertare l'identità della vittima e la dinamica dell'incidente. Il giovane, secondo i primi accertamenti, non sarebbe stato soccorso dall'automobilista che era alla guida della vettura investitrice. (Foto Franco Assenza)