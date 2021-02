Piazza di spaccio a Siracusa, in casa un arsenale ed un chilo di cocaina: un arresto

I carabinieri di Siracusa hanno portato a termine un'operazione che ha permesso di scoprire un deposito clandestino di armi e droga. Un uomo è stato arrestato. Si tratta di Fabiano Garofalo, 50 anni, adesso accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivo, ricettazione. Nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'uomo, in via Italia 103, una delle principali piazze dello spaccio a Siracusa, nella zona nord, i militari hanno scovato delle casseforti sotto un divano, contenenti una porta fucili, un giubbotto antiproiettile, completo di borsa da trasporto, simile a quella in uso alle guardie particolari giurate. Nell'appartamento, i carabinieri hanno anche rintracciato un ordigno artigianale di circa 500 grammi completo di miccia di accensione; un fucile semiautomatico con canna mozzata risultato provento di furto aSIRACUSA nel 1992; tre pistole semiautomatiche, alcune gia' cariche; un revolver gia' carico con cinque proiettili nel tamburo; munizioni di vario tipo e calibro, anche da guerra, utili per l'impiego delle armi rinvenute; un chilogrammo circa di cocaina; 40 grammi di crack; 70 circa di hashish; 280 circa di marijuana; materiale per i taglio e confezionamento dello stupefacente, tra cui anche una macchina per il confezionamento "sottovuoto"; una radio portatile sintonizzabile sulle frequenze in uso alle forze di polizia. L'uomo ha tentato la fuga ma e' stato bloccato e poi condotto in carcere, a Caltagirone ma secondo i carabinieri droga ed armi erano a disposizione della malavita locale.