Riforniva i pusher a Ragusa, preso con 2 chilogrammi di marijuana

Due chilogrammi di infiorescenze di marijuana confezionate in sacchetti termosaldati e pronte per la rivendita sono stati sequestrati insieme con più di 6 mila euro in contanti in una masseria della campagne di Ragusa dai carabinieri, che hanno arrestato un giovane di 26 anni, ritenuto uno dei fornitori degli spacciatori della città e dei dintorni. Secondo quanto accertato, riforniva con il suo prodotto almeno un paio di persone che poi si occupavano di rivendere al dettaglio lo stupefacente. La sostanza sequestrata, una volta rivenduta sul mercato, avrebbe fruttato non meno di 20 mila euro. Portato in caserma, il 26enne non ha tuttavia pienamente collaborato con i carabinieri che, su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo hanno posto agli arresti domiciliari.