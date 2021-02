Covid, Pfizer fornirà altri 75 milioni di dosi all'Ue

La Pfizer fornirà all'Unione europea fino a ulteriori 75 milioni di dosi del suo vaccino sviluppato insieme alla BioNTech nel secondo trimestre di quest'anno, mentre la commissione Ue fa sapere che la scorsa settimana l'azienda ha consegnato 3,5 milioni di dosi, "che corrispondono al 100% di quanto previsto", e altre 500mila "sono arrivate da Moderna. L'Italia ha ricevuto finora 1,8 milioni di dosi e di queste ne sono state somministrate 1,4 milioni. Il colosso farmaceutico Bayer produrrà il vaccino della Curevac. Al via nel Lazio le prenotazioni online per le vaccinazioni degli over 80: già 7mila i prenotati su una platea potenziale di oltre 500mila.