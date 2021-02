Pronto soccorso di Avola, al via i lavori, il sindaco: il nostro impegno per i cittadini

È stata avviata oggi la ristrutturazione del Pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola. L’unità operativa dedicata ai casi di emergenza sarà completamente rinnovata grazie all'investimento da 1,6 milioni di euro messo in campo dal Governo regionale attraverso l’Asp8 di Siracusa. Dopo la consegna dei lavori, avvenuta lo scorso 29 dicembre, oggi è stato allestito il cantiere per ristrutturare il Pronto Soccorso e renderlo più accogliente e funzionale secondo i livelli previsti dalla rete ospedaliera dell’emergenza-urgenza. Erano presenti il sindaco di Avola Luca Cannata, il direttore generale dell'Azienda sanitaria Salvatore Lucio Ficarra, la parlamentare regionale Rossana Cannata e il direttore sanitario Rosario Di Lorenzo. I lavori dovrebbero concludersi entro l'anno ma nel frattempo sarà ugualmente garantito il corretto e regolare funzionamento del reparto. A intervento ultimato avrà, tra l’altro, nuovi impianti elettrici, di climatizzazione estiva e invernale e dei gas medicali e disporrà di nove box ambulatori distinti per codici, uno spazio dedicato all’isolamento, un ambiente per il trattamento dei codice rossi attrezzato con tavolo e lampada scialitica e box aggiuntivo di osservazione.

“Un importante risultato per i cittadini e per il personale sanitario – dice il sindaco Cannata - La Regione Siciliana sta investendo per far sì che al Di Maria possa esserci uno dei Pronto soccorso più importanti della Sicilia Orientale. Rafforziamo il nostro impegno per la salute dei cittadini, che disporranno di una struttura all’avanguardia per standard innovativi e tecnologici”.