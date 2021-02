Femminicidio a Minervino di Lecce, catturato il presunto assassino

E' stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell'omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Si tratta dell'ex fidanzato della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli). Sarebbe stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento.

L'arrestato è Salvatore Carfora, di 39 anni di Torre Annunziata (Napoli), con precedenti penali. Aveva ancora gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto quando è stato fermato dagli agenti del commissariato di Otranto nei pressi della stazione ferroviaria. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. A quanto si apprende da fonti investigative, era da poco uscito dal carcere dove era finito per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivo durante una lite.

Avrebbe ammesso le proprie responsabilità Salvatore Carfora, fermato questa mattina ad Otranto per l'omicidio di Sonia Di Maggio, la sua ex fidanzata. Il 39enne è uscito poco fa dalla sede del commissariato di Otranto in una volante seduto accanto a dei poliziotti. Da quanto si apprende si starebbero recando sul luogo dove l'uomo avrebbe detto di essersi disfatto dell'arma del delitto. Poco dopo la sua uscita, nel commissariato sono entrati i genitori di Sonia, arrivati questa mattina in Salento da Rimini. Nessuna parola con i giornalisti che attendevano all'esterno.

Salvatore Carfora "non ha fornito una confessione piena, piuttosto una confessione implicita perchè se uno ti porta a recuperare l'arma del delitto è come se avesse confessato". Lo ha detto il questore di Lecce Andrea Valentino, che è nel commissariato di Otranto dove si trova ancora il presunto omicida in attesa di essere portato in carcere. "Non ha nemmeno dato - ha aggiunto - una spiegazione chiara di quello che ha fatto. La dinamica ci fa propendere per l'idea che fosse lei l'obiettivo, anche per il numero delle coltellate che sono state tutte rivolte nei confronti della donna". Il questore ha anche precisato che Carfora "appare poco lucido", anche perchè è "un personaggio che già di per sé è poco lucido e dopo una situazione del genere, ovviamente lo è ancora di più". L'uomo ha detto di volere aiutare gli investigatori a recuperare l'arma usata , ma - ha precisato il questore - "un po' perchè poco lucido, un po' perchè la zona è una zona di campagna, non è riuscito più a trovare il posto". Carfora è un senza fissa dimora e negli ultimi tempi dormiva in un dormitorio pubblico presso la stazione di Napoli.