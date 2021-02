Domani sindaco e arcivescovo di Catania in visita negli ospedali

Domani il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l'arcivescovo metropolita Salvatore Gristina si recheranno domani negli ospedali cittadini a rendere omaggio al personale medico e paramedico, agli operatori socio sanitari e i volontari, da quasi un anno in prima linea contro la pandemia da Covid-19, che ha generato numerosissimi ricoveri e purtroppo anche centinaia di vittime nella città e nella provincia etnea. Alle 9 saranno nell'ospedale Cannizzaro, a Garibaldi centro di piazza Santa Maria di Gesù e alle 11 al San Marco di Librino. "Ci è sembrata una scelta opportuna e doverosa nei giorni della ricorrenza Agatina - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - dare un segno di tangibile vicinanza, incoraggiamento e ringraziamento a nome dell'intera cittadinanza, a quanti si prodigano altruisticamente nel generoso impegno nell'assistenza dei pazienti, per alleviare le sofferenze di questa terribile epidemia. I medici coi loro collaboratori sono gli eroi in questa emergenza sanitaria; a loro va la nostra gratitudine, anche in nome della nostra Santa Patrona Agata, per questo impegno senza limiti a tutela della salute".