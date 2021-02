Covid, nel Ragusano positivi ancora in calo: sono 411

In calo nel Ragusano le persone positive al Covid e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i guariti sono 7.046, i morti 193. I positivi sono complessivamente 411 di cui, 372 si trovano in isolamento domiciliare, 13 sono alla Rsa di Ragusa e 26 ricoverati nei reparti Covid. ecco i positivi per Comune: 13 Acate, 9 Chiaramonte Gulfi, 32 Comiso, 2 Giarratana, 6 Ispica, 70 Modica, 1 Monterosso Almo, 19 Pozzallo, 86 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 13 Scicli, 104 Vittoria.