Solidarietà di Forza Italia alla polizia municipale di Siracusa

"Forza Italia esprime totale sostegno e solidarietà alle pattuglie della Polizia Municipale di Siracusa per l’atto ignobile e deplorevole subito la scorsa notte in contrada Spinagallo.

Atti come questo sono da condannare sempre e con fermezza, ancor di più quando vengono eseguiti contro chi combatte un fenomeno ,purtroppo molto diffuso , quale l’abbandono di rifiuti nelle arterie della nostra città, da parte dei cosiddetti “sporcaccioni”. "Siamo certi che questo gesto non scalfirà minimamente l’ impegno e la dedizione con cui i nostri vigili stanno già svolgendo il loro compito e che al contrario continueranno ancor di più a combattere quello che è un vero e proprio fenomeno sociale da sconfiggere". Così il Commissario cittadino di Forza Italia, Gianmarco Vaccarisi.