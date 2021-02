Sant'Agata, il grazie di sindaco e Arcivescovo di Catania al personale del Garibaldi

Stamattina a Catania l'Arcivescovo Metropolita Monsignor Gristina e il sindaco Salvo Pogliese nel Salone Dusmet dell'ospedale Garibaldi-Centro, in onore della Patrona Sant'Agata, hanno incontrato in streaming il personale sanitario attualmente impegnato nella lotta contro il Covid accompagnati dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Fabrizio De Nicola. "Avremmo voluto celebrare i giorni delle festività agatine in maniera diversa - ha detto il manager dell'Arnas Garibaldi - ma sono sicuro che nel cuore di ogni singolo catanese non mancheranno i dovuti momenti di intima introspezione. Ringraziamo, dunque, l'Arcivescovo e il sindaco per la sensibilità e la vicinanza ai pazienti e ai nostri professionisti che tanto hanno dato e tantissimo stanno dando per combattere questa difficile malattia. Siamo sicuri che la prossima edizione della festa sarà diversa". Mons. Gristina, a conclusione dell'incontro, mostrando una reliquia della Santa, ha invitato alla preghiera i sanitari collegati in streaming.