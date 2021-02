Tennis, Caruso in bella mostra in Australia mette sotto il n° 50 nel mondo

En plein azzurro con Jannik Sinner, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia al Great Ocean Road Open, uno dei due tornei Atp 250 (dotato di un montepremi di 382.575 dollari) in programma in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, dove poi dall'8 febbraio scatteranno gli Australian Open. Nella notte italiana Sinner, n.36 del ranking e quarta testa di serie, ha liquidato al secondo turno 6-2, 6-4, in appena 66 minuti di partita, l'australiano Aleksandar Vukic, 24enne di Sydney n.195 del mondo. Avversario negli ottavi del 19enne di Sesto Pusteria lo sloveno Aljaz Bedene, n.58 Atp. Avanza anche Salvatore Caruso, il 28enne di Avola, n.76 Atp ha piegato in 3 set, 6-4, 6-7(2), 6-1 lo statunitense Tennys Sandgren, n.50 del ranking ed ora incrocerà la racchetta col serbo Miomir Kecmanovic. Completato il tris azzurro Stefano Travaglia, n.71 del mondo, che ha superato in rimonta 6-7(7), 6-3, 6-4, lo statunitense Sam Querrey, n. 51 del ranking. Ora Travaglia se la vedrà con il kazako Alexander Bublik.

Così il tennista avolese:“Aver vinto il terzo set giocando in modo impeccabile, nonostante aver perso il secondo, nel quale ho avuto l'occasione di chiudere il match, mi rende molto felice e orgoglioso della mia prestazione. E' stata una buonissima partita giocata bene sia a livello tecnico che tattico. Sicuramente questa vittoria è un'iniezione di fiducia per il proseguo del torneo".