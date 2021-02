Il virologo Anthony Fauci, consigliere del neo presidente americano Joe Biden, ha lanciato l'allarme Super Bowl: l'evento sportivo dell'anno negli Usa, in programma domenica prossima in Florida, rischia di trasformarsi nell'ennesimo weekend 'super diffusore' dei contagi Covid. "Il modo migliore per seguire il match è stare a casa solo coi vostri familiari", l'appello di Fauci.