Covid, ancora in calo i positivi nel Ragusano: sono 390

Ancora in calo i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa: in totale sono 390, di cui 351 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati e 13 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio nei vari comuni: 13 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 33 Comiso, 1 Giarratana, 4 Ispica, 67 Modica, 1 Monterosso Almo, 16 Pozzallo, 86 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 13 Scicli, 100 Vittoria.

Dall'inizio della pandemia i guariti sono 7.099 mentre i morti sono 193. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.