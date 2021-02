Lega Sicilia, formalizzate dal segretario regionale Nino Minardo nomine Enti Locali

Il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo, ha formalizzato alcune nomine Enti Locali della Lega. Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani, è il vice responsabile enti locali regionali per la Sicilia occidentale. Giorgio Randazzo, già candidato sindaco e consigliere comunale a Mazara del Vallo, è il responsabile provinciale Enti locali per la provincia di Trapani. Andrea La Rosa, più volte consigliere comunale e vice sindaco di Vittoria, è il responsabile provinciale Enti locali per la provincia di Ragusa. "In tutti e tre i casi - afferma Minardo - il nostro partito può contare su figure che coniugano l’esperienza al desiderio e alla capacità di rinnovamento della nostra classe dirigente e che non esiste porzione di territorio nella regione dove non si tocchi con mano il desiderio di sostenere il progetto politico della Lega Sicilia".