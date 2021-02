Al Palermo non basta un gol di Lucca: con la capolista Ternana è 1 - 1

Il Palermo si illude di poter battere la Ternana con il gol di Lucca ma la capolista rimedia con l'ex Falletti al termine di una partita gradevole e dai ritmi alti. Le "fere", che stanno dominando il girone C, confermano tutte le proprie potenzialita' ma i rosanero possono vantarsi di non essere stati battuti tra andata e ritorno (2 pareggi). Al 12' ci prova Valente con un destro su calcio di punizione finito alto. Al 13' Lucca, lanciato da Crivello, si presenta a tu per tu con Iannarilli, ma si fa ipnotizzare dal portiere che si salva con i piedi. La Ternana risponde al 18' con un colpo di testa di Vantaggiato che sfiora l'incrocio dei pali. Al 18' il Palermo reclama il rigore dopo che Valente finisce a terra in area in seguito a una spinta di Defendi. Al 29' ancora pericoloso Lucca che con un colpo di testa manda la palla alta di un soffio. Ad inizio ripresa Boscaglia inseriesce Silipo per Kanoute e dopo 1' mette il suo zampino nell'azione del gol che porta in vantaggio in vantaggio i rosanero con un colpo di testa di Lucca su cross di Accardi; sesto centro stagionale perf l'attaccante. La Ternana reagisce, si tiene in avanti e sfiora il pari al 23' con Raicevic in rovesciata. Al 28' il pareggio con l'ex di turno Falletti che in mezzo all'area, dopo una disattenzione della retroguardia di casa, insacca con il destro. In pieno recupero gran punizione di Falletti che si stampa sul palo e sulla ribattuta Boben a colpo sicuro tira su Pelagotti.