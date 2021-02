Il Catania disputa una bella partita: contro la Juve Stabia si accontenta del pari

Al Catania non riesce il colpaccio a Castellammare di Stabia e nel match di stasera i rossazzurri si debbono accontentare di un pari. E' finita 1 - 1 al termine di una partita piacevole. Nel primo tempo al 41' Scaccabarozzi apre le marcature con un destro di piatto servito da Borrelli. Nella ripresa Maldonado, favorito da un rimpallo in area, realizza il gol del pari. Bella prestazione dei ragazzi di Padalino, ma non sono mancate le proteste nei confronti della terna arbitrale per alcune decisioni dubbie. Le Vespe rimangono ferme a quota 27, mentre gli etnei sono fermi al 4° posto con 34 punti.