Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato T.J., 28 anni, per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale e G.F., 64 anni, per evasione dagli arresti domiciliari