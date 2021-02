Villasmundo - Carlentini, Vinciullo alla Ternullo: "Dichiarazioni risibili, studi"

In riferimento ad un comunicato stampa, diffuso ieri, dalla gentile On. Ternullo, sommessamente, vorrei darle un consiglio: studi, prima di fare dichiarazioni risibili nei miei confronti, avventate e prive di ogni fondamento, facilmente smentibili ed in particolare vorrei farle presente che:

1) Sono stato eletto Presidente della Commissione Bilancio dal Centro Destra e dai grillini in contrapposizione all’On. Giovanni Di Giacinto, candidato personale dell’On. Crocetta, in quanto capogruppo della lista del Megafono, cioè la lista del Presidente Crocetta (vedasi verbale n.236 del 1/12/2015). Se avessi appoggiato, come lei dichiara, l’On. Crocetta, certo non avrei avuto come antagonista l’esponente principale della sua lista, cioè il Megafono;

2) Notoriamente, io sono stato e sono libero da ogni condizionamento politico o di coalizione, avendo sempre difeso la mia Terra, a prescindere da chi governa a Roma, a Palermo o a Siracusa;

3) L’attuale Governo regionale non ha portato un solo nuovo centesimo, rispetto a quelli programmati nel 2016, in provincia di Siracusa e per dimostrare ciò sono pronto ad un confronto pubblico con l’On. Ternullo nella sede e con gli eventuali interlocutori, soprattutto catanesi, da lei scelti;

4) Il Governo Musumeci, invece, ha notoriamente spogliato la provincia di Siracusa di importanti finanziamenti concessi nella scorsa Legislatura. Anche in questo caso pronto a confrontarmi con l’On. Ternullo nella sede e con gli eventuali interlocutori da lei scelti;

5) Quanto all’impegno dell’attuale Governo regionale a favore della provincia di Siracusa, vorrei ricordare che nel Recovery Fund (vedasi Proposta di Piano regionale per la Ripresa e la Resilienza), non è stato impegnato nemmeno un centesimo per la provincia di Siracusa, nonostante la presenza in Giunta di un Assessore siracusano di Forza Italia, e che il Porto Hub del Mediterraneo di cui si parla, con poche cognizioni, è quello di Marsala, non quello di Augusta, così come ribadito in un comunicato stampa dall’On. Alessandro Aricò, capogruppo della lista Diventerà Bellissima all’Assemblea Regionale Siciliana, per inciso la lista del Presidente Musumeci. In questo caso, c’è qualcuno che mente? Perché Marsala non è Augusta. Anche in questo caso pronto al confronto pubblico.

6) Le risorse della Villasmundo-Carlentini e della rotatoria davanti al Monte Carmelo stanziate nella scorsa Legislatura, essendo state inserite nel Patto per il Sud, sono state definanziate in data 24/04/2019, ricorrendo al famoso gioco delle tre carte, specialità tipica catanese, come i pasticcini utilizzati per inaugurare il sottofondo del sottopasso della Maremonti, scambiato, volutamente, per lo svincolo. Le ricordo, dal momento che lei cita più volte e in maniera ossessiva l’On. Crocetta, che lo stesso non ha mai avuto il barbaro coraggio di inaugurare un sottofondo di un sottopasso;

7) Quanto all’inizio dei lavori della strada provinciale, non regionale, Villasmundo-Carlentini e della rotatoria davanti al Monte Carmelo, è stato un esponente dell’attuale Governo regionale, ma anche lei, ad assicurare che i lavori di messa in sicurezza sarebbero iniziati nel mese di gennaio 2021 (vedasi vostre dichiarazioni allegate), io avevo fatto presente che i lavori non potevano iniziare perché non erano mai stati appaltati e ora lei, gentile On. Ternullo, conferma quanto da me sostenuto. Prendo atto, con piacere, che ora anche l’On. Ternullo smentisce l’Assessore regionale al ramo! Anche in questo caso pronto a un confronto pubblico, avvertendo che porterò gli articoli di giornale che riportavano l’intervento salvifico dell’unto del Signore, i ringraziamenti generali, non solo suoi, a dire il vero, e gli osanna da messa cantata;

8) Alla gentile On. Ternullo vorrei ricordare che nei confronti della provincia di Siracusa il Governo Musumeci si è comportato come coloro che spogliano a Cristo per vestire la Madonna. Basta leggere una delle ultime Delibere di Giunta regionale di Governo di 259 pagine dove sono stati costretti a riassumere per la Corte dei Conti regionale ciò che hanno fatto negli ultimi tre anni. Anche in questo ultimo caso, in un eventuale confronto da me auspicato e desiderato, porterò la Deliberazione di Giunta;

9) Quanto alla qualità e alla quantità degli interventi di cui lei parla, vorrei ricordare che io relatore, per la prima volta dopo 38 anni, il Bilancio della Regione Siciliana è stato chiuso in pareggio e che la Corte dei Conti, al completo e con il Suo Presidente, è venuta, ospite graditissima, nella Commissione da me presieduta per esprimersi positivamente sul Bilancio regionale da me portato in Aula ed approvato, restituendo, addirittura, 78 milioni di euro, utilizzati poi dall’attuale Governo regionale, senza le pesanti censure che in questi giorni stanno facendo penare il Governo regionale che lei sostiene e i siciliani (ammanchi iniziali già accertati per 319 milioni + 120 milioni nell’anno 2019). Per una sua più completa conoscenza le allego la foto relativa alla visita del Presidente e della Corte dei Conti presso la Commissione Bilancio.

Quindi, accingendomi a concludere, cara e gentile On. Ternullo, apprezzo, e anche molto, il suo coraggio nel tentativo di difendere l’indifendibile, comprendo la sua posizione politica e la necessità di intervenire a difesa del Governo regionale, ma lo faccia senza pestare la coda al cane che dorme perché poi, quando il cane si sveglia, non conosciamo la sua reazione.

Dica ai suoi interlocutori catanesi di rispondere loro alle mie dichiarazioni, se hanno il coraggio di farlo, perché dovrebbero ricordare che, essendo politici navigati e di lungo corso, alle parole devono seguire i fatti concreti, altrimenti l’unica cosa che si devono aspettare è una pernacchia cosmica, come quella che faranno a loro i siciliani.

Nel salutarla, con il rispetto che le è dovuto, le ribadisco la mia disponibilità ad un incontro pubblico chiarificatore dove e quando vorrà lei e nei modi e nelle forme da lei scelti.