Governo, Mario Draghi avvia le consultazioni nel pomeriggio

Consultazioni nel pomeriggio alla Camera per il presidente incaricato Draghi, chiamato ieri dal Quirinale a formare un governo. L'ex numero uno della Bce ha lasciato stamane su un' auto con i vetri oscurati accompagnata da quella della scorta la sua abitazione alle porte di Città della Pieve per dirigersi a Roma. Gli incontri politici potrebbero durare un paio di giorni, in seguito potrebbero esserci contatti con le forze sociali ad un tavolo di concertazione, una volta formato l'esecutivo.

'Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno', dice Conte entrando a Palazzo Chigi. Nel primo giorno di consultazioni di Draghi, indicato da Mattarella per succedergli, anche il tentativo dell'ex presidente della Bce è in salita per l'assenza di una maggioranza e sul Parlamento aleggia il fantasma dello scioglimento anticipato. Tensione nel M5s, che chiede 'un governo politico'. Centrodestra diviso: no di Meloni, Salvini chiede il voto a giugno o si sfilerà, Fi invece è molto attenta a ciò che Draghi farà.