Spaccio di droga tra Floridia e Solarino, il Gip gli infligge 4 anni e 4 mesi

Il gip del tribunale di Siracusa ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione Salvatore Carrubba, 41 anni, per spaccio di droga, tra Floridia e Solarino, nel Siracusano. I carabinieri lo avevano arrestato nel gennaio del 2018 insieme ad altre nove persone. Secondo l'accusa Carrubba avrebbe affidato alla figlia minore ed incinta il compito di trasportare carichi di droga in compagnia del fidanzato che guidava dell'auto. In questo modo non sarebbe stata controllata. Ma i militari grazie alle intercettazioni bloccarono l'auto e arrestarono oltre a Carrubba anche Sebastiano Iacono, 30 anni, e Christopher Sgandurra, 36 anni, già condannati ad un anno e 2 mesi di reclusione ciascuno.