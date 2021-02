Scontro tra un'auto e una moto in contrada Diligenza, nel Vittoriese, sulla statale 115 tra Vittoria e Gela. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Ferito in maniera seria il conducente della moto che, insieme alle altre persone coinvolte nello scontro, è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi. Accertamenti in corso da parte della Polizia stradale. (Foto Franco Assenza)