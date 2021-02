Catania, morta la donna accoltellata da una vicina di casa dopo una lite

E' morta nell'ospedale Garibaldi di Catania, dove era stata ricoverata in gravi condizioni, una donna di 42 anni che era stata ferita con una coltellata all'addome da un romena di 47 anni al culmine di una lite tra vicini di casa per rumori. La donna che ha sferrato il fendente è stata arrestata dalla polizia per omicidio e condotta in carcere.

L'aggressione è avvenuta all'ultimo piano di un condominio di viale Mario Rapisardi, a Catania, dove gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni di una lite al 112. La polizia ha ricostruito l'accaduto dopo aver sentito il fratello della vittima, che abita nel palazzo.