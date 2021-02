Principio d'incendio nella cucina di un ristorante giapponese a Palermo, in via Crispi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con quattro mezzi tra i quali un'autoscala e un'autopompa. Spente è stato fatto un sopralluogo per accertare l'origine del rogo. Non è chiaro ancora cosa abbia provocato l'incendio. Non si registrano feriti.