Lacrime e rabbia per Roberta, l'intera Caccamo le dà l'ultimo saluto

Siate resilienti, non consentite a nessuno di controllare la vostra vita. Denunciate subito ogni violenza: Erica Brancato, cugina di Roberta Siragusa, la 17enne assassinata il 24 gennaio a Caccamo, si rivolge alle donne e lancia loro un appello accorato a ribellarsi alla violenza e ad affidarsi alle forze dell'ordine. Lo fa, tra lacrime e rabbia, nel giorno del funerale della giovane vittima, trovata senza vita in fondo a un dirupo. I pantaloni abbassati, ferite al cranio, il corpo semibruciato. Per gli inquirenti, il fidanzato Pietro Morreale, in cella con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, l'avrebbe colpita alla testa e stordita, poi le avrebbe dato fuoco. Roberta, dunque, sarebbe stata arsa viva e sarebbe morta per soffocamento. Una ricostruzione che attende la conferma degli esami istologici disposti sui polmoni della vittima. "La terza del 2021- ha ricordato Erica". "Vogliamo rivolgerci a quelle donne che si trovano nella sua stessa situazione. Non abbiate timore - ha detto -. Parlatene, abbiate il coraggio di affrontare la situazione, c'è sempre un posto sicuro disposto a proteggervi. A voi amiche, sorelle, colleghe, parenti siate curiose delle difficoltà che vi confidano e se capite che si trovano in pericolo avvisate i carabinieri. Non siate indifferenti, non giratevi dall'altra parte". Le violenze subite dal fidanzato Roberta le aveva confidate alle amiche che in più di un'occasione avevano cercato di convincerla a lasciarlo. Ma la ragazza aveva paura, lui l'aveva minacciata. Fino all'ultima lite, scoppiata durante una festa, per motivi di gelosia. Roberta e Pietro hanno lasciato la comitiva con cui avevano passato la serata e si sono allontanati in macchina. Il giorno dopo il ragazzo è andato dai carabinieri dicendo che era accaduta una cosa grave e li ha portati sul luogo in cui era il cadavere. La spiegazione data agli inquirenti è stata ritenuta inverosimile - la ragazza dopo una discussione si sarebbe data fuoco da sola e sarebbe caduta nel dirupo - e sarebbe smentita dalle tracce di sangue trovate nella macchina di Pietro e dal mazzo con le chiavi della vittima recuperato vicino al campo di calcio dove di solito si appartano le coppiette. Al pm e al gip Pietro non ha mai voluto rispondere. Il giudice delle indagini preliminari, che ha deciso di lasciarlo in carcere dopo il fermo della Procura, lo ha descritto come un criminale determinato, incapace di comprendere la gravità dei gesti compiuti. "Abbiamo fiducia nella giustizia e giustizia chiediamo per te. - ha detto oggi il sindaco di Caccamo durante il funerale - Una cosa è certa il tuo sacrificio non sarà dimenticato. Ti prometto che renderemo sempre vivo e costante il tuo ricordo. Oggi non è un addio. Ciao Roberta da oggi potrai danzare nel cielo insieme agli angeli del paradiso".

Prima della celebrazione l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha voluto incontrare i genitori e il fratello di Roberta. Un breve abbraccio per dimostrare la sua vicinanza a questa famiglia distrutta dal dolore. "Siamo qui, sconvolti. Senza parole. Dinnanzi al corpo martoriato di Roberta - ha detto l'arcivescovo nella sua omelia -. Vita che ci è stata rubata. Perché? Ancora una volta, risuona un grido: perché? Perché questo strazio indicibile inflitto ai cari genitori Iana e Filippo, al fratello Dario, ai familiari, agli amici, alla città intera? Una vita distrutta e rubata troppo presto, in modo oltremodo crudele". "Oggi - ha aggiunto il presule - vediamo come la violenza abbia distrutto la bellezza di Roberta. Un corpo che aveva il fuoco della vita e si apriva al fuoco dell'amore è davanti noi, sfigurato dalle fiamme della violenza". Poi, rivolgendosi ai genitori distrutti dal dolore, l'arcivescovo ha detto. "Non ci sono parole per consolare il vostro strazio. Siamo in silenzio con voi. E vi doniamo le nostre lacrime. L'intera famiglia umana oggi piange Roberta. E noi qui, stamattina, anzitutto la consegniamo ad un Corpo che è stato anch'esso martoriato e ucciso: il Corpo crocifisso di Gesù di Nazareth. Non abbiamo parole da darvi, sorelle e fratelli; solo un Corpo, un Cuore, dentro il quale piangere il dolore senza fine della vostra e nostra "piccola" Roberta così martoriata".