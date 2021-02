Annamaria Franzoni nella villa di Cogne: macabro turismo

Sguardo basso e cappuccio tirato sul viso, Annamaria Franzoni è tornata in tribunale ad Aosta. Diciannove anni dopo l'omicidio del figlio Samuele, oggi è comparsa ancora di fronte ai magistrati. Non più da indagata o imputata, ma da parte civile, come testimone. A tormentarla però è il passato di sempre. Una presunta violazione di domicilio da parte di una giornalista e di un telecineoperatore, accusati di essere entrati per un servizio nel cortile della villa di Montroz. La stessa per la quale solo pochi giorni fa è stata sospesa fino a giugno la vendita all'asta. Un possibile preludio a un accordo tra i coniugi Lorenzi e l'avvocato Carlo Taormina, che vanta un credito di oltre 275 mila euro per mancati compensi nella difesa in giudizio, divenuti circa 450 mila con l'atto di pignoramento. Annamaria Franzoni ha denunciato l'esistenza di un turismo macabro nella villa di Cogne. In aula ha parlato di atti vandalici e piccoli furti da parte di persone entrate nella sua proprietà. Suppellettili presi e portati via per ricordo, un termometro sparito, che per qualcuno è diventato un cimelio. Il timore della donna - condannata in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio del figlio - è che l'ingresso di quella troupe televisiva, avvenuto il 5 dicembre 2019, possa incentivare atti emulativi. Un via vai di persone interessate a un 'souvenir' della casa del delitto del piccolo Samuele. Iniziative che la querela presentata servirebbe a scoraggiare. La villa è sì sottoposta a pignoramento, ma Annamaria Franzoni ne resta custode e per questo, ha spiegato, ha un dovere di vigilanza: in caso di danneggiamenti è lei a risponderne. Dell'interesse mediatico a distanza di anni la donna si è detta seccata. All'epoca la vicenda era tornata alla ribalta per il pignoramento della villa chiesto dall'avvocato Taormina. Il processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco e al vice procuratore onorario Cinzia Virota si è svolto a porte chiuse. L'udienza è stata rinviata a marzo per l'esame dei due imputati. Nel frattempo non è escluso che un accordo possa portare alla remissione della querela. Franzoni si è costituita parte civile insieme al marito, Stefano Lorenzi, oggi non presente in aula. Ha riferito di essere stata avvisata di quel servizio televisivo da persone a lei vicine. Trovata sul web la puntata della trasmissione, aveva constatato che la troupe era entrata nella sua proprietà, arrivando sino al balcone esterno della villa. "Non abbiamo nulla da dire", ha detto il suo avvocato all'uscita. Capo chino e passo svelto, Annamaria Franzoni si è lasciata alle spalle, di nuovo, il tribunale di Aosta.