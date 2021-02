Il Centro destra si spacca su Draghi, Fdi contro, Fi a favore e Lega apre

Ha retto per i 461 giorni del governo M5s-Lega, quindi non e' affatto detto che si spacchera' sull'esecutivo guidato da Mario Draghi. Ma la coalizione di centrodestra esce con le ossa rotte dalla trattativa pre-consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. Sono le 12:19 quando arriva una nota di Silvio Berlusconi, che scioglie la riserva e annuncia il sostegno del suo partito d all'ex governatore della Banca centrale, prima dell'avvio di un'assemblea di Forza Italia che si preannunciava tormentata senza una presa di posizione netta del Cavaliere. Berlusconi e' costretto a intervenire per 'tenere' il suo gruppo, per la gran parte favorevole al sostegno a Draghi. Durante la riunione la capogruppo di FI Mariastella Gelmini legge la nota del presidente che e' accolta da un applauso, in primo luogo dalla vice presidente della Camera Mara Carfagna che, tra le prime a evocare il governo di larghe intese, la considera una vittoria della sua linea. Da quel momento e' chiaro che la trattativa interna alla coalizione di centrodestra per trovare una posizione comune e' finita. Ieri, Fratelli d'Italia, dopo aver proposto inutilmente l'astensione di tutti come mediazione, aveva annunciato il suo 'no'. Con il 'si'' di FI si consuma definitivamente la frattura: non e' piu' necessario il vertice pre-consultazioni, la coalizione andra' da Mario Draghi con delegazioni separate.

Alle 15 Salvini riunisce la segreteria politica della Lega. Al termine, si mostra ai cronisti con il suo vice Giancarlo Giorgetti, che poi, in un'intervista all'AGI, chiarira' che tra i due "non c'e' alcuna contrapposizione" su un eventuale sostegno a Draghi. "Deve scegliere tra la Lega e Grillo", scandisce Salvini, che comunque non chiude rispetto a un eventuale sostegno. "In base alle risposte che avremo liberamente e serenamente faremo le nostre scelte", assicura. "Per noi prima viene l'interesse e il bene del Paese. Ancor prima dell'interesse di coalizione e di partito", dice. "Se dovessi fare l'interesse del partito starei fuori ad assistere a quel che succede a dare la colpa di Conte .... Ma intanto le aziende chiudono e ci sono famiglie in difficolta'".