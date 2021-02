Tim, fibra ultra veloce a Siracusa, Avola e Floridia

Sono 11 i comuni della provincia di Siracusa inseriti nell'elenco predisposto da TIM relativo all'offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Oltre al capoluogo Siracusa, figurano Avola, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini e Solarino. Il progetto ha l'obiettivo di accelerare la copertura e l'adozione della banda ultralarga ad altissima capacita' nel Paese in vista del lancio di FiberCop. Grazie a questo progetto si potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese in 1.610 Comuni su tutto il territorio nazionale entro il 2025.