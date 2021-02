Catania, su app food box di Ikea cibo in eccedenza a prezzo ridotto

Ridurre al minimo gli sprechi è un'azione fondamentale per sostenere l'ambiente e salvaguardare le risorse del pianeta. Ikea Italia è da sempre impegnata nel sostenere iniziative mirate alla riduzione dello spreco alimentare all'interno degli spazi food dei propri negozi e da oggi ha un partner in più: 'Too good to go', l'app anti spreco che consente di individuare bar, ristoranti e attività commerciali alimentari che propongono beni e prodotti in scadenza o in eccedenza, con l'obiettivo di ispirare comportamenti più sostenibili e di compiere azioni che abbiano un impatto positivo sull'ambiente. Allo store Ikea di Catania, tramite l'app, è possibile acquistare ad un prezzo ridotto food box con i prodotti in eccedenza a fine giornata e ritirarle presso i bistro prima della chiusura, consentendo così di dare nuova vita a cibi freschi che altrimenti andrebbero sprecati. Ikea Italia inoltre è tra le aziende firmatarie del "Patto contro lo spreco alimentare", promosso da Too Good To Go in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che si celebrerà il prossimo 5 febbraio: un'alleanza virtuosa tra enti, aziende e supermercati che s'impegnano ad informare e sensibilizzare la comunità su una problematica che sta diventando sempre più centrale.