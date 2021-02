Oste non dà da mangiare dopo coprifuoco, fucilate contro pub di Bronte

Due colpi di fucile ad aria compressa esplosi contro un pub, perchè l'oste dopo le 22 si era rifiutato di vendere loro cibo e bevande. E' successo a Bronte, nel catanese. Protagonisti della vicenda due 24enni che sono stati identificati e denunciati da carabinieri della locale stazione per violenza privata e spari in luogo pubblico. I due non avevano accettato il "no" del titolare dell'esercizio e volevano essere a tutti i costi serviti. Al diniego del proprietario lo hanno minacciato, dicendo: 'Te la faremo pagare'. Intimidazione messa in atto poco dopo: i due sono tornati a bordo di un'auto e uno di loro è sceso, ha imbracciato un fucile ad aria compressa e ha sparato due colpi avvicinandosi all'esercizio commerciale. I carabinieri, che hanno avviato subito le indagini dopo segnalazioni al 112, li hanno identificati e denunciati.