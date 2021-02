"Vaccinopoli" in Sicilia, Musumeci: no alla seconda dose a chi ha sbagliato

"Sui 'furbetti' del vaccino "abbiamo scelto la linea del rigore: hanno bisogno di segnali forti che possano servire anche per gli altri. Chi ha sbagliato deve pagare". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ieri a 'Piazzapulita', su La7. E sulla decisione di non somministrare la seconda dose a chi non ne aveva diritto nella prima fase del piano, il governatore ha spiegato: "Chi governa si trova di fronte a un bivio tra la scelta sanitaria di opportunita' e una scelta etica, noi abbiamo compiuto una scelta etica".