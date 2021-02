Covid, isolato un focolaio in una clinica di Marsala

Un focolaio di Covid 19 è stato isolato dalle squadre Usca dell'Asp di Trapani presso la clinica Morana di Marsala, casa di cura convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Sono già 22 i casi emersi dai tamponi molecolari eseguiti: 10 tra il personale, posto in isolamento domiciliare, e 12 tra i pazienti, prevalentemente di riabilitazione nurologica e motoria. Alcuni sono stati trasferiti al Covid hospital di Marsala, altri al Covid Hospice di Salemi. Nella struttura, ad attività sanitarie sospese, è stata avviata la sanificazione dei locali. La casa di cura offre anche servizi di day Hospital, day Service, attività ambulatoriali e laboratorio di analisi e radiodiagnostica ed è frequentata quotidianamente da decine di persone. Le attività di screening e di ricerca epidemiologica da parte dell'Asp appaiono quindi molto complesse e articolate, per la potenziale rete dei contatti da ricostruire. Dalla casa di cura non risponde nessuno al telefono, a nessuna delle tre linee disponibili.