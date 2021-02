Consultazioni per il governo, Grillo nella delegazione del M5s

Entrano nel vivo le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Draghi. Renzi annuncia che Iv sosterrà il nuovo governo "a prescindere". Grillo sarà nella delegazione del M5s che andrà domani dall'ex presidente della Bce. Non sarà invece Berlusconi a guidare quella di Forza Italia stasera. Tra l'ex premier e il professore ci sarà però un colloquio telefonico. Davide Casaleggio fa sapere che tra i Cinque Stelle "c'è ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau'. Leu chiede una maggioranza omogenea e si oppone all'ipotesi di una flat tax. Salvini: "Ministri Lega? Se ci siamo non facciamo cose a metà". Prosegue la discesa dello spread, a 94 punti base.