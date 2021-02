La famiglia di Zaki: "Dategli la cittadinanza italiana"

"Cittadinanza italiana per Patrick George Zaki". E' l'appello che la famiglia dello studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto al Cairo lancia attraverso l'ANSA alle istituzioni italiane a quasi un anno dall'arresto di Patrick. Intanto la Central european university (Ceu) ha denunciato l'arresto senza accuse al Cairo di un proprio studente, Ahmed Samir Abdelhay Ali. Il giovane frequenta un Master biennale in sociologia nell'ateneo con sede a Vienna. Il rettore dell'università, Michael Ignatieff, ne chiede "il rilascio immediato e un suo ritorno in sicurezza alla sua famiglia e ai suoi studi".