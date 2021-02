Torino, maestra perse lavoro per video hard: il pm chiede 2 condanne

Otto mesi di reclusione per violazione del codice del 2003 sulla privacy. E' la pena chiesta dalla Procura di Torino per due persone, un uomo e una donna, imputate per il caso della maestra d'asilo che nel 2018 perse il lavoro dopo la diffusione non voluta di immagini private. Il processo si sta celebrando in tribunale con il rito abbreviato. La giovane aveva mandato le fotografie a un ragazzo che stava frequentando, il quale, senza il suo consenso, le inoltrò in una chat di amici del calcetto.