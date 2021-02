Palermitano con un complice rapina banca a Bologna: due catturati

Armati di cutter e indossando parrucche e mascherine, T.B., 41 anni, originario della provincia di Palermo e L.P. di 30, bolognese questo pomeriggio, intorno alle 15.25, sono entrati nella filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di via Toscana, a Bologna, e hanno minacciato due clienti e sette dipendenti, bloccandoli all'interno del salone della banca, per farsi consegnare il denaro in cassa, un blister contenente circa 25 euro da una stima della polizia, e le chiavi delle cassette di sicurezza. L'allarme dell'istituto di credito, che ha la centrale a Firenze, ha avvertito subito il 113 e sul posto sono arrivate diverse Volanti e gli agenti dell'Unità operativa di Pronto intervento (Uopi), un gruppo specializzato anche in attività antiterroristiche. Chiusa al traffico la strada e circondata la filiale, la Polizia ha intimato ai banditi di uscire e i due sono stati arrestati. Nessuno dei dipendenti o dei clienti è rimasto ferito, una impiegata, mentre i banditi erano all'interno, si è nascosta in un uno sgabuzzino ed è stata fatta uscire dagli agenti che l'hanno rassicurata. Sul posto anche il 118 che ha assistito una cliente molto spaventata per l'accaduto. Accompagnati in Questura, i banditi dovranno rispondere di tentata rapina aggravata. Ricostruendo l'accaduto, la polizia ha accertato che il 41enne, con precedenti alle spalle, e il 30enne hanno raggiunto via Toscana a bordo di un furgone che poi è stato perquisito come loro loro abitazioni. Sono ancora in corso ulteriori indagini.