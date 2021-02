Covid ad Avola, crollano i contagi: i positivi passati da 506 a 152 in 18 giorni

Scende vertiginosamente la curva dei contagi ad Avola. Di fronte al report dell'Asp di Siracusa di questa mattina, i cittadini possono tirare un sospiro di sollievo anche se il sindaco, Luca Cannata, ripete all'ossessione che non 'bisogna abbassare la guardia, perchè il covid è presente e non è stato ancora sconfitto". I positivi attualmente al covid sono 152. Meno di un mese fa si è temuto il peggio, perchè i positivi lo scorso 18 gennaio avevano raggiunto quota 506. La città di Avola in quei giorni ha rischiato di essere dichiarata 'zona rossa'. Nelle ultime settimane c'è stato un grande senso di responsabilità da parte degli avolesi, ma anche controlli serrato con tolleranza zero da parte della polizia municipale e di tutte le forze dell'ordine.