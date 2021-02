Giornata di sole a Palermo, presa d'assalto la spiaggia di Mondello

Folla sulla sabbia di Mondello la spiaggia di Palermo baciata dal sole e con la temperatura che ha raggiunto punte di 26 gradi. E, come capita in queste giornate nonostante la zona arancione e le ordinanze anti assembramento in tanti si sono recati nell'arenile per prendere il sole, giocare a tamburello, farsi un bagno fuori stagione. Alcune persone giocano a beach volley, altre fanno surf e vela a largo. A Palermo il sindaco Orlando ha emanato ordinanze che vietano lo stazionamento nelle piazze del centro storico e sugli arenili.