Governo, M5s: ci saremo con lealtà e pure Salvini dice sì a Draghi

"Quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà", ha detto il capo politico del M5S, Vito Crimi, dopo l'incontro con Mario Draghi che ha chiuso il primo giro di consultazioni del premier incaricato. Crimi ha detto che serve "una maggioranza politica solida, che possa sostenere un governo solido" che parta da quanto giù conseguito dalla maggioranza precedente. Prima di lui, il leader della Lega Matteo Salvini ha indicato che "l'idea dell'Italia" di Draghi "per diversi aspetti coincide" con quella del suo partito, sottolineando che "sarà lui a decidere" se il governo sarà tecnico o politico, e "noi non poniamo condizioni, né su persone né sulle idee". "Una ritrovata fiducia nella qualità delle politiche e nelle prospettive dell'economia potrebbe consentire l'ulteriore riduzione del differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, che è ancora vicino al doppio di quelli di Spagna e Portogallo". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al convegno Assiom Forex. "La nostra economia ha dimostrato capacità di ripresa, il Paese deve ora trovare la coesione necessaria per riprendere la via dello sviluppo". Le misure di "sollievo" a famiglie e imprese, secondo Visco, "restano indispensabili" al momento ma "con il ridursi dell'incertezza sull'economia" occorre pensare a una progressiva loro riduzione rendendoli "via via più selettivi".