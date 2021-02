Sono stati 828 i tamponi nello screening Covid di venerdì pomeriggio nell'atrio Comunale di palazzo San Domenico a Modica: nessun positivo. Altri screening sono in programma la settimana prossima, nell'atrio del Palazzo di città, dalle 16 alle 20, lunedì, mercoledì e venerdì. Domani, domenica, invece, non è previsto lo screening con il metodo drive in nella zona artigianale di Modica.