Palermo, sedicenne bloccato con 5 chili di hashish

Oltre cinque chili di hashish in mano a un sedicenne. A trovarli sono stati i carabinieri di Palermo, nel corso di un pattugliamento e grazie al fiuto di Ron, un pastore tedesco maschio di 7 anni. I 5,5 chili erano divisi in 50 panetti, nascosti tra l'abitazione e le pertinenze nel popolare quartiere cittadino Sperone. Il valore della droga sul ercato e' di 50.000 euro. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ha disposto, in attesa della convalida dell'arresto del giovanissimo, la misura cautelare carceraria, per cui per il sedicenne si sono aperte le porte del "Malaspina".