Cisl Catania, convocare tavolo per emergenza salute per piano vaccinale

Convocare il comitato provinciale della salute, per istituire un tavolo permanente di coordinamento e di monitoraggio delle condizioni sanitarie e del piano vaccinale per la popolazione anziana e fragile. Lo chiede la Cisl di Catania all'Asp e al sindaco metropolitano del capoluogo etneo. "L'idea è di istituire un tavolo della salute a livello provinciale - spiega il sindacato - tra le organizzazioni sindacali da un lato e la parte sanitaria pubblica dall'altro. Un organismo cioè analogo a quello istituito a livello regionale, con il protocollo d'intesa sottoscritto il 18 novembre 2020 tra le organizzazioni sindacali confederali di Cgil, Cisl e Uil siciliane, e le rispettive federazioni dei pensionati Spi, Fnp e Uilp da una parte, e l'assessorato regionale alla Salute dall'altra parte». Un organismo che possa monitorare, specialmente nel corso dell'emergenza legata alla pandemia da Covid19, la presenza e la qualità dei servizi necessari per affrontare le cronicità degli anziani e dei soggetti più fragili (immunodepressi, pazienti con esiti da patologie oncologiche o altre specifiche patologie), ivi compreso il piano di vaccinazione previsto. Per la Cisl "appare evidente come il vaccino Covid-19 raffiguri, per le persone che complessivamente possiamo identificare come fragili, una concreta e reale possibilità di venir fuori da una condizione di segregazione esistenziale". Ecco perché la Cisl chiede anche di "determinare le linee di indirizzo relative a questa importante fase del piano vaccinale".