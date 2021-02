Grosseto, ragazza di 19 anni morta in un incidente

Una giovane di 19 anni è morta a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto tra Aiuole e Arcidosso (Grosseto). Tre le persone coinvolte: in gravi condizioni anche un uomo portato con l'elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena. Un altro uomo è stato trasferito, sempre nel nosocomio di Siena, con una frattura alla clavicola. Sul posto i sanitari del 118, due ambulanze e i carabinieri

L'incidente è avvenuto stasera una ragazza sarebbe riuscita ad uscire dall'abitacolo, le altre due persone sono state tirate fuori dai vigili del fuoco. La diciannovenne e l'uomo che era al volante sono stati rianimati: la ragazza però non ce l'ha fatta. Sul posto sono arrivate subito le ambulanze della Misericordia di Santa Fiora, oltre ai carabinieri per i rilievi. La Peugeot a bordo della quale viaggiava l'uomo con le due ragazze proveniva da Santa Fiora ed è finita, per cause in corso di accertamento, in una scarpata alle porte di Acidosso.