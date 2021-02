Modica, incidente in viale Manzoni: 15enne in prognosi riservata

E' stato operato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica il ragazzo di 15 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio in viale Manzoni a Modica Alta. Il ragazzo si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il 15enne, mentre si trovava alla guida della sua moto, ne ha perso il controllo, cadendo sull’asfalto. Un altro ragazzo coinvolto nell’incidente ha riportato lievi lesioni.