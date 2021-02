Porto di Augusta concesso alla Ocean Viking: sbarco di 422 migranti

L'Italia - a quanto si apprende - ha concesso il porto di Augusta (Siracusa) alla Ocean Viking che ha a bordo 422 migranti salvati nei giorni scorsi al largo della Libia. Tra di loro anche 8 risultati positivi al Covid. La nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere si trova ora a poche miglia dalle coste sudorientali della Sicilia.

La Ocean Viking si sta ora dirigendo verso il porto assegnato. Sulla nave non opera più il personale di Medici senza frontiere a differenza di come era stato in precedenza comunicato. L'arrivo ad Augusta è previsto per stasera alle 19.