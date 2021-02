Vaccinopoli Scicli, no a seconda dose: coniugi 70enni presentano esposto

Come era prevedibile, la vicenda "vaccinopoli" di Scicli ha i suoi primi risvolti giudiziari. Una coppia di coniugi settantenni, di Scicli, ha presentato, infatti, una denuncia alla procura di Ragusa perché è stata loro rifiutata la seconda dose del vaccino contro il Covid. I coniugi si erano recati alla Rsa dell'ospedale Busacca di Scicli il 6 gennaio scorso, dopo aver saputo che vi sarebbero state delle dosi avanzate e che quindi era possibile vaccinarsi. “Non siamo raccomandati, né parenti di nessuno – hanno raccontato a Repubblica – abbiamo agito in assoluta buona fede”. Ma il 27 gennaio scorso, quando avrebbero dovuto ricevere la seconda dose, sono stati rispediti a casa dal centro vaccinale perchè, nel frattempo, era arrivato il no della Regione alla somministrazione della seconda dose a coloro che, tra il 5 e il 6 gennaio, erano stati vaccinati con le dosi che rischiavano di perdersi perchè parecchie persone convocate non si erano presentati.