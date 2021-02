Catania, undici chili di marijuana in un garage di via Lucchese: arrestato

Nascondeva undici chili di marijuana in garage. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 22enne, Manuel Leonti, che ora dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. In azione la squadra 'Lupi' del Nucleo investigativo del Comando provinciale dell'Arma, che avevano saputo di un garage affittato da alcuni giovani in via Lucchese, utilizzato per lo spaccio all'insaputa del proprietario. I militari hanno bloccato il giovane al suo arrivo. La droga era nascosta in alcuni scatoloni e confezionata con varie buste in polietilene. Il giovane si trova ora ai domiciliari.