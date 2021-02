Liquami al Mulinello e alle Saline: lo denuncia 'Stop veleni Augusta'

Il Comitato Stop Veleni di Augusta ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa per liquami che sono affiorati nel fiume del Parco del Mulinello ed alle Saline. Gli ambientalisti sull'inquinamento dei corsi d'acqua, hanno informato la Capitaneria di Porto e le Saline. Paolo Bordonaro del Comitato, ha scattato delle foto dei luoghi inviandole alla Capitaneria di Porto. Secondo il Comitato, si tratterebbe delle conseguenze di uno sversamento di gasolio avvenuto mercoledì scorso nel porto di Augusta durante le operazioni di scarico da una motocisterna a un terminale industriale. Non si conosce la quantità di carburante finita in acqua. I militari della Guardia costiera hanno anche curato gli accertamenti di polizia, sottoponendo a sequestro l'attrezzatura utilizzata e denunciando i responsabili.