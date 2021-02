Floridia, auto pirata travolge uno scooter e fugge: due in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera poco dopo le 18, 30 in via Scalorino a Floridia. Due ragazzi, ancora minorenni, G.L., 17 anni e R.C. di 15, a bordo di uno scooter, sono stati investiti da un'auto, che è poi fuggita lasciando i feriti sull'asfalto. Scattato l'allarme in via Scalorino sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato i due ragazzi feriti all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Soltanto per uno dei due occupanti dello scooter i sanitari hanno ordinato il ricovero. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale per disciplinare il traffico. I militari dell'Arma appena sarà possibile, sentiranno i due feriti per cercare di capire se sono riusciti ad annotare l'auto guidata dall'investitore e l'eventuale numero di targa. Nel prosieguo delle indagini i carabinieri vaglieranno i filmati delle telecamere dei privati che ci sono sulla zona. Dell'incidente a Floridia è stato informato il pm di turno alla Procura di Siracusa.